Portabilidad genera mayor competencia | La Prensa Panamá

En busca de una mejor oferta de data y otros beneficios, los clientes de la telefonía móvil y fija generaron un récord en el registro de la portabilidad numérica en 2020 cambiándose entre un operador y otro. Solo un número telefónico se ha cambiado 42 veces entre los operadores de telefonía móvil, según el registro.

El mercado de 4.2 millones de habitantes se lo reparten Cable & Wireless, Tigo, Claro y Digicel. Antes de la pandemia, los cuatro operadores facturaban cerca de $50 millones mensuales en total de ingresos brutos, según un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). El año pasado se registraron 5.7 millones de líneas activas de telefonía móvil en el país, 116 mil menos que en 2019.

La cobertura de la señal móvil en el territorio es de apenas 38% y el restante 62% no tiene cobertura de telefonía móvil. Esto obedece a que la señal se concentra en las áreas pobladas y las principales carreteras del país. En cuanto a la cobertura poblacional, según la ASEP, la señal móvil cubre al 96% y solo un 4% de los habitantes no tiene cobertura, que mayoritariamente corresponde a las comarcas y Darién. No obstante, existen poblados apartados de otras provincias donde los residentes tienen dificultad para recibir la señal de alguno de los cuatro operadores móviles. Esto ha quedado más evidenciado con la pandemia debido a que muchos estudiantes no podían comunicarse, a través de un teléfono móvil, para recibir las clases virtuales.

Desde 2011 y hasta abril pasado, en la portabilidad numérica, considerada una herramienta de competencia, se registraron un total 2 millones 12 mil 463 números portados. La portabilidad es un servicio gratis pero cada usuario debe pagar una tasa mensual de dos centésimos para cubrir los costos administrativos del sistema.

El año pasado, cuando la población estuvo confinada por la pandemia, se dio la mayor cantidad de movimientos de clientes de un operador a otro con 324 mil 379, informó Fidel Navarro, subdirector de redes de la ASEP, durante una exposición virtual el 17 de mayo para celebrar el día mundial de las telecomunicaciones. Se prevé que en 2021 se registre otro récord .

El trámite para cambiarse de un operador a otro toma 24 horas.

El cliente prepago debe llenar un formulario y entregar copia del documento de identidad personal. En el caso de pospago se debe presentar la factura para constatar que no tiene saldo pendiente. Igualmente el número de la terminal telefónica no debe estar incluida en la base de datos de equipos robados o extraviados.

Una de las recomendaciones de Navarro para que la portabilidad continúe creciendo es evitar las barreras para que los clientes se puedan cambiar de operador sin tener limitaciones.

De acuerdo con la ASEP, la portabilidad ha ayudado a mejorar la calidad de los servicios de telefonía con más cobertura y velocidad de data.