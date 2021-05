Porros de marihuana, cerveza, un millón de dólares… los regalos que se ofrecen en el mundo para fomentar la vacunación

El panorama de la vacunación contra el coronavirus ha cambiado de manera radical. En pocos meses, se ha pasado del desabastecimiento a tener dosis más que sufientes. Esto ha provocado que en muchos lugares no se puedan administrar vacunas porque no hay voluntarios. Por este motivo, en numerosas partes del mundo se están ofreciendo incentivos que van desde cervezas hasta langostinos o incluso el sorteo de un millón de dólares a la semana.

You May Also Like