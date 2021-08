¿Porque los adultos mayores que viven en Insignia Senior Living disfrutan de una mejor calidad de vida?

Los seres humanos somos sociales por naturaleza y constantemente buscamos interacciones estimulantes con otros individuos. Una gran parte de los adultos mayores que residen en sus casas pasan menos de una hora al día conversando con otros que no sean sus cuidadores. Estos pasan menos tiempo interactuando con otras personas y muchas veces no tienen la oportunidad de compartir sus intereses y experiencias. Otras veces quedan solos y pasan el tiempo mirando la televisión y viviendo en monotonía.

Los adultos mayores pueden ver su calidad de vida afectada cuando no se les proporcionan los servicios que necesitan para asegurar su bienestar en un ambiente adecuado. Muchos viven solos en sus casas con cuidadores y carecen de las facilidades y atenciones que puede ofrecerles un equipo profesional altamente entrenado. No existía una alternativa para que los adultos mayores de Panamá recibieran la asistencia profesional que se merecen en un ambiente seguro y confortable donde se pudieran sentir cómodos y felices. Recientemente, llegó la solución a este problema con el nuevo concepto de Senior Living traído por la compañía norteamericana Insignia Senior Living con su nueva comunidad Insignia Panamá.

