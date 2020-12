Pornhub elimina más de la mitad de sus vídeos para revisar contenido ilegal

El resto de vídeos que no cumplían esa condición -la gran mayoría- ya no son accesibles y aparecen marcados con la etiqueta “pendiente de verificación y revisión”, algo que se hará a lo largo de 2021.

En tan solo 24 horas el número de vídeos alojados en el portal, líder en contenido pornográfico, pasó de más de 13 millones a apenas rozar los 3 millones tras aplicar una serie de medidas propuestas por un artículo de The New York Times que impulsó a Mastercard y Visa a bloquear los pagos con sus tarjetas en el dominio Pornhub.

