Por una estrategia correcta de vacunación

Todos los habitantes de Panamá estamos en primera línea de “combate” porque tenemos que salir a trabajar y a abastecernos de bienes y servicios. Ese concepto mal empleado quiere justificar el uso prioritario de la vacuna para un abultado grupo de jóvenes funcionarios que en su mayoría está en la calle, pero no en los hospitales en contacto directo con los enfermos. Los panameños no somos perversos por naturaleza. Creo que esos jóvenes preferirían que su vacuna se usara primero en sus seres queridos que la necesitan antes, sus padres y abuelos, al contrario de lo que unos políticos y burócratas han decidido en contradicción con su objetivo original.

