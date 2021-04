Por un Panamá más justo y saludable después de la COVID-19

No menos importante es que garanticemos, con eficiencia, equidad y efectividad, una mayor inversión en atención primaria. No basta con grandes edificaciones de gran nivel de complejidad. Los datos de la Organización revelan que los sistemas de salud orientados hacia la atención primaria han producido sistemáticamente mejores resultados sanitarios, mayor equidad y eficiencia. De ampliarse las intervenciones de atención primaria en los países de ingresos bajos y medios, se podrían salvar 60 millones de vidas y aumentar la esperanza de vida media en 3.7 años para 2030. ¿Cuántas se salvarían en Panamá?

En ese sentido, es evidente que vamos avanzando de forma muy positiva, como lo demuestra la disminución sostenida de los casos, defunciones y hospitalizaciones, el bajísimo porcentaje de positividad de las pruebas de laboratorio y el aumento progresivo de la cobertura de nuestro programa de vacunación. Pero no podemos olvidar que estamos por ver las consecuencias del desplazamiento masivo de nuestra población hacia el interior del país con motivo de la Semana Santa. Aunque, según la ATP, esta movilización masiva, representó una inyección económica de 134 millones de dólares y una ocupación hotelera del 75 %, todavía no conocemos los casos nuevos que tal aglomeración generó. Hago votos porque los viajeros se hayan mantenido es sus burbujas familiares, respetando las medidas de seguridad para evitar el contagio.

