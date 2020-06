‘Por tu bien haz que regrese’…le dan palo a Aaron Zebede por El Roockie

¡Chuchezka está brava, porque ella quiere a El Roockie de vuelta a Yo me Llamo! Como ya conocieron, el martes se realizó la segunda parte de la primera gala del mencionado programa y se presentó un chico con mucho talento que interpretó a El Roockie. ¡Bravo!

Todos, absolutamente todos los ademanes del cantante original, esa voz que subía y bajaba, los pregones y hasta los movimientos de la canción “Parece sincera” fueron copiados a la perfección, según muchos comentarios en redes sociales. Pero… a la hora de la eliminación se fue Maluma y El Roockie, lo que molestó a muchos cibernautas, pues consideraron que este último merecía seguir en el programa.

Aaron Zebede, quien forma parte del jurado, le dijo a El Roockie que no entendió casi nada de lo que cantó y que no es amante de ese género musical, palabras que enojaron a muchos seguidores en redes. “Señor ‘Simón Cowel’ mejor díganos cuál es el género que a usted le gusta y hacemos un programa con ellos y ya. Me atrevo apostar que al 90% de los panameños no le gusta el género de La Lupe ni por eso la vamos a eliminar con el tremendo ‘show’ que hizo”, fue uno de los comentarios.

El también director y actor de teatro tuvo que desactivar los comentarios de su último “post” de Instagram, pero la gente le dio palo parejo en su “post” anterior a ese. “creo que esto también fue el error, que separaron los grupos, porque si se hubieran enfrentados los 12, ahí es donde hubieran salido los mejores 10, porque el primer grupo estuvo débil en comparación al segundo”, “POR TU BIEN HAZ QUE REGRESEN A EL ROOCKIE, LO QUEREMOS AHÍ ADENTRO”, “considero que debe de entregar su puesto a un jurado mucho más calificado, ya que al no gustarle, no entender, no estudiar el género urbano, no lo hace lo suficientemente capaz para el puesto que muchos artistas, DJ y otros actualizados en el tema sí pueden cumplir. Lo felicito por ser un director de obras, pero el puesto de juez en el programa con el comentario que dijo lo dejó totalmente expuesto, el “NO SABER NO LO EXONERA DE CULPA”, no está capacitado, no le gusta y no hace el intento, favor deje de llenar la silla que alguien más se merece”… Y eso solo fueron algunos comentarios. ¡Padre Santo!

Hasta el cierre de esta nota Aaron Zebede no se había pronunciado al respecto.

