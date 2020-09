Por temor a la COVID-19, vacunación en menores y embarazadas baja a 60% en Chiriquí

Recordó que no se tenía sarampión desde 1995 ni polio desde 1972, pero no quiere decir que han desaparecido. “Están allí pendiente de que la cobertura de vacunación baje”, alertó Arjona.

Arjona explicó que lo ideal es que exista una cobertura de vacunación de 90 a 100%, pero lastimosamente en Chiriquí, solo se registra un 60%, lo que indica que solamente 60 niños de 100 están protegidos. “Los 40 niños restantes no están vacunados y son suceptibles a esas enfermedades que no teníamos vuelvan a resurgir”, subrayó.

No obstante, subrayó Arjona, no se puede olvidar que existen otras enfermedades que están amenazando la salud de la población si no son puestas las vacunas correspondientes.

