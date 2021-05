‘Por siempre Reyna’, una historia de valentía, fuerza y amor

“Fui yo quien la llevó en sus últimas semanas de vida a sus citas de control, en compañía de mi madre, y siempre que llegábamos al médico, ella le sonreía a la recepcionista que nos atendía, a la enfermera y al médico. Era ella la que nos daba ánimo, no quería vernos sufrir”, compartió a este diario; “decía siempre que estaba bien a pesar de todo por lo que atravesaba. Me decía: “no pasa nada”. Ella siempre se mostraba tranquila, en paz, con un lindo semblante, sonriente y nunca se quejó, a pesar de estar sintiendo dolor”.

“Lo más difícil fue remover una y otra vez tantas heridas, dolor y tristeza, en las diversas revisiones”, comentó Hill, “pero este libro sale al público para dar un destello de esperanza, para ayudar a personas no solo con cáncer, sino con cualquier enfermedad terminal, a enfrentar con valentía su situación por más difícil que sea, para luchar hasta el final y no rendirse; sobre todo con positivismo y buen ánimo, porque es posible tener fe ante la adversidad”.

