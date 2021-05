Por ser ‘oneroso’ para el Estado, un tribunal cede la custodia de helicóptero cautelado

El Segundo Tribunal Superior también argumentó en la sentencia que la mencionada sociedad puede disponer de la propiedad “solo en calidad de administrador judicial” y que no se puede levantar totalmente la restricción que pesa sobre el bien, hasta tanto no exista sentencia o fallo definitivo y ejecutoriado.

Aunque el helicóptero volverá a ser administrado por AirCraft Trust & Financing Corporation, seguirá aprehendido. Significa que no se puede disponer de él: venderlo, intercambiarlo o realizar cualquier negocio, hasta tanto no concluya el proceso.

