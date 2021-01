Por segunda vez Juanpi Dolande se contagia de COVID-19

El locutor y conferencista Juanpi Dolande otra vez lucha contra el COVID-19. En su cuenta de Instagran anunció a sus seguidores que por segunda vez este virus lo atacó.

En junio del año pasado Dolande fue positivo al COVID, y pasó un par de días en un hospital.

En esta ocasión Dolande afirmó que se contagió en una reunión de trabajo, “Esta nueva enseñanza me hace tomar mejores decisiones, todos necesitamos seguir trabajando y al mismo tiempo estar más vigilante cuando salimos”, publicó en su red social.

Leer también: ‘The Mandalorian’ desplaza a ‘Game of Thrones’ como la serie más pirateada

Comunicado de Juanpi

“Mientras muchos están pensando en que la cuarentena es absurda, en que nos van a encerrar. Mientras algunos creen que el virus no existe y que todo es parte de un plan de conspiración, una vez más yo estoy dando la batalla contra el COVID 19 para no dejarme vencer de este virus que por segunda vez me ha contagiado. Me dolió no haber podido abrazar a mi madre para desearle feliz año 2021.

Una vez más me ha tocado enfrentar a este enemigo invisible que nos ha cambiado la forma de vivir a todos.

¿Cómo me contagie nuevamente? Como todos tengo que salir a trabajar. Así me contagié, en una reunión donde éramos 4 personas y una de esas personas sin saberlo nos contagió a todos.

Estoy en mi día #8, esta vez sí presenté síntomas de resfriado, dolor de cuerpo algo de tos que gracias a Dios no se complicó.

Esta nueva enseñanza me hace tomar mejores decisiones, todos necesitamos seguir trabajando y al mismo tiempo estar más vigilante cuando salimos. Estoy en modo agradecimiento.

Juanpi Dolande”.

Los deseos de buena salud no han cesado en sus redes sociales.

Leer también: Senan traslada paciente desde la Comarca Ngäbe Buglé