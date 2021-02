Por respeto a su familia Jacky Guzmán no abrirá su cuenta en Only Fans

Los fanáticos de Jacky Guzmán se quedarán con las ganas de verla en Only Fans. ¿Quééé?

Sí, luego de que anunció que pronto abriría su cuenta ha reculado y ha explicado sus razones en un “en vivo” de Instagram.

“Lo del OnlyFans es un temita. Yo sé que me van a matar, pero el Only Fans no va. La idea nació ayer y por ahí mismo murió. Soy una persona que siempre le ha importado mi familia y no lo que piensen afuera. Todo en mi vida se trata de apoyo familiar y sin ellos no hago nada. A dos de mi familia no le gustó y tras la ausencia de mi madre decidí echar todo para atrás, no haré algo que mi familia no apoye”, comentó.

Leer también: Murió África, la perrita que conmovió a todo Panamá por su estado de salud

La señora Jacky se disculpó, y aseguró que le llamó la atención lo mal visto que está este tema en la redes. “Yo no pasaría a lo vulgar y hay que ser sincero”.

Por supuesto que los que esperaban esas imágenes se decepcionaron, aunque muchos también apoyaron su decisión.

Por el momento no tiene pensado vender fotos o videos por redes sociales.

Leer también: Detenidos y armas incautadas en operativos policiales en Colón