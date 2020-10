Por religión pelean Azerbaiyán y Armenia

Bueno, Turquía (ex Imperio musulmán otomano) no limita con Azerbaiyán, pero sí con Armenia y por razones obvias le va a caer a la cristiana Armenia, según entendí de las palabras de Recep Tayyip Erdogan, presidente de las novelas de la nueva bobada panameña: la turcomanía. Armenia no tiene acceso al mar, pero tiene plantas nucleares que producen y venden electricidad, fabrica maquinarias y herramientas y es un bello país en donde se hacen peregrinajes cristianos. A Azerbaiyán, todavía se le puede llamar como un país bárbaro, porque, casi todos ellos les cortan el clítoris a las niñas para que nos sean pecadoras.

You May Also Like