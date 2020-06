¿por qué y cuánto deben pagar por lo no retenido?

Son cifras orientativas porque dependerá de las circunstancias personales de cada uno (como si tiene hijos o no), pero si un trabajador ha ingresado hasta el 31 de diciembre de este año, por ejemplo, unos 23.600 euros y ha cobrado el paro por la Covid de marzo a junio a través del SEPE tendría que pagar a Hacienda en 2021 algo más de 1.300 euros por los meses en los que no se le ha aplicado la retención.

You May Also Like