¿Por qué vive Países Bajos una ola de disturbios que podrían poner al país “camino de la guerra civil”?

No es la tasa más alta que han tenido: a finales de diciembre rozó los 900 casos. De hecho, para Rodríguez, del centro de Hispanohablantes de Ámsterdam, el toque de queda llega cuando no hay, a su juicio, mucha preocupación por el avance de la pandemia. “Es un poco raro, porque la situación está muy controlada”, señala. “Pero el Gobierno está muy preocupado por las nuevas variantes de la Covid”.

Sin embargo, la gota que ha derramado el vaso ha sido la implantación el pasado fin de semana del toque de queda nocturno : nadie puede salir sin justificación entre las 21.00 h y las 4.30 h, so pena de ser multados con casi 100 euros. Algo inédito en el país, que no vivía una medida así desde la Segunda Guerra Mundial.

Así, las autoridades solo emitían consejos y “recomendaciones urgentes”. Se cerraron la hostelería, los cines, museos y teatros, pero el comercio siguió trabajando sin exigir aforos ni distancia. A los holandeses no se les obligó a usar mascarilla, porque, según el razonamiento, no se les podía “exigir” limitar su libertad.

