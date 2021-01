¿Por qué ver algo repugnante hace que se nos revuelva el estómago?

“En otro estudio reciente, demostramos que no nos volvemos inmunes a mirar imágenes repugnantes, un hecho respaldado por la condición de placebo en este nuevo estudio —añade el doctor Edwin Dalmaijer , también de la Unidad MRC—. Esta es una de las razones por las que el tratamiento del disgusto patológico mediante la exposición a menudo no tiene éxito. Nuestra investigación sugiere que la domperidona puede ayudar”.

En la condición final, cuando ya no se incentivaba a los voluntarios, el equipo descubrió que los voluntarios que habían recibido domperidona pasaban mucho más tiempo que el grupo de placebo mirando las imágenes repugnantes. Al final, la gente miró la imagen neutra aproximadamente 5,5 segundos más que la imagen repugnante, pero bajo la influencia de la domperidona, la diferencia fue de solo 2,5 segundos. La domperidona no influyó en lo desagradables que los voluntarios calificaron las imágenes.

