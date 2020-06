Por qué vamos a necesitar más de una vacuna contra el coronavirus

Estas científicas explican que la respuesta inmune contra los virus es en realidad una serie de eventos en cascada que van escalando si el organismo no es capaz de controlar la infección. Primero se moviliza el sistema inmunitario innato, cuyos macrófagos responden sea cual sea el agente infeccioso. Si este no es suficiente, se moviliza el sistema inmunitario adquirido, más sofisticado y que depende de la bacteria o virus. Si antes eran los macrófagos, ahora los protagonistas son los linfocitos, que generan anticuerpos y memoria inmunológica.

You May Also Like