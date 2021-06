¿Por qué vacuna el Ejército a España? ¿Pfizer ‘sí’ y Janssen no? ¿Puede influir en su rendimiento en la Eurocopa?

En el caso de Alemania, no se ha optado por una vacunación total de la selección ante la Eurocopa y, según el medico de la federación, Tim Meyer, no hay ningún jugador que haya recibido las dos dosis de una vacuna . Meyer, por otra parte, ha rechazado la posibilidad de una vacunación durante la Eurocopa por el riesgo de efectos secundarios y ha recordado que en la mayor parte de Alemania solo este lunes ha terminado el régimen de prioridades.

Serán las Fuerzas Armadas las que vacunen a la selección española, tal como ha confirmado también el Ministerio que dirige Carolina Darias. Esto se debe a que, estrictamente hablando, la vacunación de los futbolistas está fuera de protocolo. No siguen el procedimiento de los grupos de edad y se considera un hecho aislado, de ahí que no sean los profesionales sanitarios quienes les inoculen las dosis a los convocados.

En pocos días han entrado las prisas. La opción de vacunar a los futbolistas se puso sobre la mesa a finales de la pasada semana , tal y como confirmó el ministro José Manuel Rodríguez Uribes . El caso se complicó con el primer positivo de la selección el pasado lunes, el de Sergio Busquets , que tuvo que abandonar la concentración. Tras su salida, se activó el protocolo por el que, entre otras cosas, los internacionales absolutos no pudieron disputar el partido amistoso de este martes ante Lituania. Por ahora, y tras conocerse el segundo positivo, de Diego Llorente, trabajan de forma individual o en grupos reducidos. En ese momento empezó a valorarse la opción de la vacunación a toda la plantilla y finalmente Luis Enrique ha decidido dejar a once futbolistas de la sub21 concentrados en Las Rozas para que se unan a la burbuja paralela que ya formaban Kepa, Fornals, Albiol, Rodrigo, Brais y Soler.

