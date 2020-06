¿por qué unos días pasan volando y otros se hacen eternos?

La especialista explica que el juicio retrospectivo del tiempo que pasa depende también de la cantidad de recuerdos que tenemos y que hemos creado en torno a un periodo determinado de nuestras vidas . “Si volvemos a nuestra infancia podemos tener recuerdos de una forma más nítida: por ejemplo, la primera vez que montamos en bicicleta mientras que si nos preguntan las veces que hemos montado en bici en el último año, no tenemos esos recuerdos ni los hemos creado de una forma tan vívida. Aparte, los niños muestran más sorpresa porque es la primera vez que experimentan muchas cosas y todo les llama mucho más la atención. Por el contrario, los adultos hemos creado muchos hábitos o automatismos , fundamentalmente, para ahorrar energía a nivel cerebral, y poder tener capacidad de atender a muchas más cosas cuando realmente no estamos prestando atención sino que estamos viviendo con el piloto automático, por así decirlo”.

¿De qué depende entonces que la percepción del tiempo sea tan lenta en ocasiones y tan rápida en otras? “Hay estudios que señalan que nuestro cerebro, en cierta forma, puede tener no solo un único reloj biológico sino varios”, explica Ana Belén Calvo, directora del área de Psicología y del Master Universitario de Psicología General Sanitaria de UNIR . “Hay varias funciones que estarían implicadas como el hipotálamo o la glándula pineal, que controlan los ciclos de sueño y vigilia y la producción de hormonas y neurotransmisores que influyen en nuestra fisiología y comportamiento. Pero sí es cierto que estas estructuras, aunque sí colaboran, no son las encargadas de percibir el tiempo subjetivo ”.

