¿Por qué una nueva solicitud de extradición?

Si las cuestionadas fianzas no hubiesen sido aceptadas por el Segundo Tribunal Superior, las solicitudes de extradición del Ministerio Público panameño habrían sido las primeras contra los jóvenes empresarios y Guatemala habría tenido que extraditar a los ciudadanos panameños a Panamá, país donde tendrían que ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, ya que son diputados suplentes electos del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para efectos de la Ley panameña, aunque para el Derecho Internacional, al no haber tomado posesión en Guatemala ni ejercido el cargo como suplentes, no tienen esa condición.

