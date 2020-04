Por qué un libro personalizado es el regalo con el que los niños emocionarán a mamá en su día

No hay nada que más ilusión le haga a tu madre que el momento en el que le dices “te quiero”. Por eso, e l título de este libro es muy apropiado para celebrar este día . Para personalizarlo, tan solo tienes que entrar en la web de Micuento.com, seleccionar este libro y rellenar los campos solicitados para que, tanto la mamá como el hijo que aparecen en el cuento, sean lo más parecidos a vosotros . Así, deberás escribir el nombre de tu madre, seleccionar su color de pelo y decir si lleva o no gafas, entre otras características.

Mamá es la heroína de tu día a día . Nadie como ella sabe cómo sacarte de la cama con mimos para que madrugar no sea tan duro; cómo convencerte de que el zumo de naranjas pierde vitaminas si no lo disfrutas a toda velocidad (aunque los científicos digan todo lo contrario); o cómo lograr que pongas los juguetes en orden sacando a relucir sus dotes de Mary Poppins. Por eso, el primer domingo de cada año , todos los hijos rendimos homenaje a las mujeres que hacen que nuestro día a día sea mucho más fácil con collares de macarrones ideales para lucir durante la comilona del Día de la Madre; retratos (más o menos abstractos) que captan toda su belleza; ramos enormes con muchas de sus flores favoritas o, para las más golosas, una de las tartas que consiguen que se les caiga la baba cada vez que la ven en Instagram.

You May Also Like