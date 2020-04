Por qué un cepillo inteligente asegura unas encías más sanas (y dónde conseguir uno de Philips al 50%)

El sistema ‘AdaptiveClean’ de Philips es el que logra que el cabezal se adapte a la forma exclusiva de tus dientes y encías. Con lados de goma suaves y flexibles, su diseño aumenta hasta diez veces la eliminación de la placa respecto a lo que conseguiría un cepillo manual. Además, al cepillarte a lo largo de la línea de las encías, el cabezal es capaz de absorber cualquier presión excesiva, evitando heridas o irritaciones en esta zona tan sensible. Cabe destacar que, a través de la aplicación y según el modo de uso, este cepillo es capaz de avisarnos del momento idóneo para cambiar el cabezal para que el cepillado no pierda eficacia.

Este cepillo de Philips ha sido dotado de la última tecnología para que, a través de su ‘app’, muestre las zonas que no te cepillas demasiado y así enseñarte cómo lograr una mejor cobertura. Además, si te cepillas demasiado fuerte, te advierte y te dirige en el cepillado para que reduzcas la fricción y no dañes tus encías ni tu esmalte dental. Técnicas esenciales para lograr una limpieza en profundidad que no serían efectivas sin su sistema para señalizar aquellas zonas bucodentales que menos cuidamos. Lo hace gracias a la tecnología TouchUp, que proporciona directrices personalizadas en función de tus datos de cepillado personales.

