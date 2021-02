¿Por qué Tigres será el primer equipo mexicano en llegar a la final del Mundial de Clubes?

“Este es el mejor Tigres de la historia, me tocó vivir momentos muy buenos con grandes compañeros, jugadores, pero este equipo desde hace años ha sido el mejor de la historia, ahí están los títulos, las finales, las liguillas, esperemos que el equipo siga cosechando éxitos”, expresó en su momento Claudio ‘Diablo’ Núñez, uno de los referentes del club que no tiene empacho alguno en reconocer que actualmente están en la época dorada.

El proyecto con Ricardo Ferretti y Miguel Mejía Barón le ha funcionado a Tigres e incluso Alejandro Rodríguez, presidente del club, ha declarado que el deseo es que el timonel siga por más años, “a mí no me ha dicho que se quiera retirar, hay pocos que pueden dirigir a un equipo como Tigres, siempre falta un papel, que pronto se lo daremos. Tuca va a seguir, queremos que siga y él quiere seguir”.

