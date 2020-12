¿Por qué tantos asocian al Caribe con el Paraíso?

6 septiembre 2014

Mientras mis articulaciones me dolían y mi cabeza retumbaba, se me ocurrió que estaba reviviendo una escena histórica, aunque con una diferencia crucial.

En el siglo XVIII, no habría sido raro que una europea como yo estuviera en la misma situación: luchando contra un virus en estas mismas islas; pero ella no habría estado de vacaciones, ni consideraría al lugar como el Edén.

Mientras pensaba en esta complicada relación, un amigo más versado en asuntos religiosos que yo me recordó algo obvio: el paraíso bíblico, el que persistió durante varios siglos, no era una playa sino un jardín.

Carrie Gibson es la autora de“Empire’s Crossroads: A History of the Caribbean from Columbus to the Present Day”.