¿por qué sufre tanto los sábados a una vuelta?

Alpine ya prometió que va a trabajar en ello, pero no es fácil, ya que requiere una modificación estructural del monoplaza, al menos en su lado. Lo prometió tras el GP de España , a principios de mayo, y no será al menos hasta el GP de Francia , después de la cita de Azerbaiyán por las intrincadas calles de Bakú.

Alonso no tiene la confianza suficiente con la dirección del Alpine, y se le nota en los sábados, donde ha sido superado en cuatro de cinco por Esteban Ocon . El analista Carlos Barazal , director de GPCast , lo explicaba en el programa de Keep Pushing F1 sobre la cita monegasca.

El primero y fundamental son los neumáticos . El rango de comportamiento óptimo de los Pirelli tiene mucho menos margen del que esperaba, y no acaba de encontrarle el punto. Este problema sólo se puede arreglar rodando y rodando, pero lo que parecía que iban a ser tres o cuatro carreras se han convertido en “ocho o nueve”, ha admitido. El plan sigue, aunque no a la velocidad que él quería.

Los fans de Fernando Alonso ya se resignan a admitir que no está siendo el regreso soñado. La adaptación del asturiano al Alpine A521 no le está dejando desplegar todo su potencial, y entre muchos factores que se pueden analizar, dos de ellos son técnicos, aunque relacionados.

