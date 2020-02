¿Por qué sueño que mi pareja me engaña? Qué significa y cuándo ocurre

Este tipo de sueño también puede ser un indicador de que no hay confianza plena en la pareja o, incluso más, en el futuro de la relación. Si no hay intención en ir un paso más allá será inevitable pensar que esa persona pueda acabar por sustituirnos por otra. Conviene preguntarse, ¿es el amor de mi vida?

Tenemos mucho miedo a que nuestra pareja nos engañe pero reprimimos ese sentimiento de forma inconsciente para no tener que lidiar con él cuando estamos despiertos. Sin embargo, esa inseguridad acaba haciendo acto de presencia mientras dormimos. Todo ello es sintomático de que vivimos una relación en la que mostramos muy baja autoestima o que creemos no merecernos a nuestra pareja.

Soñar que nuestra pareja nos engaña no representa, por tanto, un mal augurio o una premonición de que esta situación se va a dar en la vida real. Lo que sí que puede significar que hay ciertas carencias, brechas o problemas dentro de la relación , a los que con toda probabilidad llevamos tiempo dándoles vueltas en nuestro fuero interno pero que no nos atrevemos a reconocer frente a nuestra pareja. Y esta es la razón por las que se proyectan en el sueño.

Conviene aclarar, antes de profundizar más en el asunto, que los sueños representan la conexión entre dos niveles de la psique humana : el inconsciente y el consciente. Freud decía que las emociones enterradas en la superficie subconsciente suben a la superficie consciente durante los sueños. Esta es la razón por la que muchas veces mientras soñamos todo nos parece tan real y por la que al despertarnos estos mismos sueños pueden dejar un regusto muy amargo. El sueño se convierte, básicamente, en una metáfora de cuestiones que rumian en nuestro subconsciente pero que no conseguimos o no queremos gestionar cuando estamos despiertos .

