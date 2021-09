¿Por qué sube el precio de la luz? ¿Hasta cuándo seguirá encareciéndose?

Preguntado por si seguirá encareciéndose el precio de la factura eléctrica y hasta cuándo, Abejas responde: “La previsión es difícil de determinar pero si los objetivos no cambian y no cambia la situación el precio se mantendrá alto durante un largo periodo de tiempo y el verdadero mecanismo que puede utilizar el Gobierno para abaratar la energía es claramente reducir los peajes a la mínima expresión, al menos en un 75%, que ya nos ha advertido Bruselas por escrito que somos el país de la Unión Europea que tiene mayor importe de peajes y cargos ajenos al consumo de energía”.

“El segundo de ellos, el CO2 porque estamos convencidos solo en Europa de que tenemos que evitar que las empresas no tengan emisiones, objetivo que comparto y me parece loable pero no a costa de la energía más limpia con respecto al clima que existe que es la energía nuclear dado que eliminando esta y forzando a que la industria evite emisiones encarecemos las energías que se producen con Gas u otros mecanismos”, considera.

