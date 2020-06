¿por qué son tan importantes para el niño? ¿Qué función juegan en el desarrollo del bebé?

Dos de los grandes interrogantes sobre los objetos de apego. El olor es parte del encanto y del secreto de su éxito. El bebé lo muerde, lo babea, lo arrastra, lo abraza, duerme con él… y todo esto lo impregna de un olor característico que también ayuda a consolarle y tranquilizarle. Si estuviera demasiado sucio y no quedase otro remedio, se recomienda lavarlo cuando el niño no esté presente.

No todos. Hay bebés que no sienten apego por ningún objeto porque, sencillamente, el objeto transicional es su propia madre o la persona que se ocupa de ellos. Por regla general, el niño adopta este objeto entre los cuatro y los seis meses y lo irá abandonando de forma progresiva hacia los tres o cuatro años , según vaya haciéndose más independiente, adquiriendo madurez psicológica y biológica y, a su vez, tenga más control sobre la angustia por separación y más autonomía y capacidad para socializar con sus iguales.

