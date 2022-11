por qué son cruciales, qué está en juego y cómo llegan republicanos y demócratas

Biden lleva semanas intentando convencer a los votantes de que estas serán unas elecciones decisivas en temas clave como el aborto, las armas o el matrimonio igualitario, sobre los que ha prometido legislar a nivel federal si logra conseguir mayorías suficientes en el Congreso. “Estas son las elecciones de medio mandato más importantes de nuestras vidas. Y eso no es una hipérbole. Van a dar forma a cómo será este país durante la próxima década o más. No es una broma”, dijo el presidente hace una semana, al votar por adelantado en Delaware, su estado natal.

