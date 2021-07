¿Por qué Shakira no permite que sus hijos escuchen sus canciones?

La artista confesó en una entrevista al portal ET Canadá: “No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible ”.

Algunas celebridades han reconocido públicamente que en el fondo les molesta que sus hijos no muestren interés por su trabajo. Sin embargo, Shakira se alegra de que sus hijos no sepan que su madre es una de las estrellas del pop latino.

