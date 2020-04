Es una de las grandes incógnitas de los últimos días: ¿cómo es posible que la piel de dos médicos chinos que han superado el coronavirus haya cambiado de color?

La doctora Viviana Pérez García, del servicio de Dermatología del hospital Ramón y Cajal, cuestiona la veracidad de las fotografías, pero reconoce que uno de los efectos secundarios de los fármacos administrados en pacientes con Covid puede ser, precisamente, ese. “Estos médicos estaban tratados con cloroquina y los antipalúdicos pueden producir pigmentación de la piel, es un efecto adverso bien conocido”, cuenta a 20minutos.es.

Lo cierto es que dermatólogos y reumatólogos están acostumbrados a utilizar estos fármacos para tratar enfermedades autoinmunes como lupus y son conscientes de que algunos pacientes, sometidos a tratamientos de larga duración, pueden desarrollar “una cierta pigmentación que puede afectar a la piel, a las mucosas o incluso a las uñas, aunque es más raro. Para que se produzca una pigmentación de la piel llamativa normalmente hace falta un tiempo largo de tratamiento. También puede tener una cierta relación con la dosis”.

Sin embargo, no es normal que se produzca un cambio tan drástico en la piel como el que han sufrido los dos médicos de Wuhan. “Es raro ver una pigmentación tan exagerada como la que se ha visto en las fotos. Estas fotos me parecen sumamente sorprendentes, no sé qué grado de veracidad le podemos atribuir. No suele ser una pigmentacón tan uniforme, igual desarrollas manchas oscuras en las sienes, en las mucosas… Esa pigmentación tan uniforme nos ha llamado la atención, y no creo que sea cosa del virus en sí, eso ya me parecería rarísimo”.

La opinión de esta doctora la soporta un informe de la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios que recoge los posibles efectos secundarios de la cloroquina y la hidroxicloroquina, medicamentos que, hasta el estallido de la crisis, se administraban para tratar enfermedades autoinmunes o la malaria. Ese informe, concretamente, recoge como efecto secundario la “pigmentación de la piel y del cabello”, aunque lo cataloga de “efecto adverso raro”, de manera que solo un porcentaje de pacientes pequeño lo desarrolla.

Un estudio publicado en agosto de 2013, de hecho, concluía que solo dos de un total de 24 pacientes de lupus tratados con este fármaco y sometidos a estudio presentaban alteraciones pigmentarias en la dermis. Eso sí, la media del tratamiento era de seis años, mientras que los dos médicos de Wuhan que despertaron del coma con la piel completamente negra estuvieron con ese tratamiento 39 y 99 días, respectivamente.

En cualquier caso, no hay registros de que ningún paciente haya desarrollado un cambio tan drástico en la piel en España, tal y como aseguraron fuentes de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) a EFE, pero sí destacan que varios estudios, como el expuesto anteriormente, apuntan a una relación entre la hidroxicloroquina y la hiperpigmentación.

Pese a que la cloroquina y la hidroxicloroquina hayan tomado cierta relevancia desde el estallido de la crisis, los expertos resaltan que no son fármacos exclusivos del coronavirus. Es más, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda su uso, aún no hay evidencia científica de su eficacia en pacientes con Covid. “No hay datos suficientes que permitan determinar la eficacia de ninguno de esos medicamentos ni en el tratamiento de pacientes de COVID-19 ni en la prevención del contagio del coronavirus”, advierte la OMS. “La ingestión de altas dosis de esos medicamentos podría estar asociada a resultados sanitarios adversos o gravemente adversos”.