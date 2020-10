¿Por qué se siguen vendiendo las mascarillas N95 y KN95?

De esta manera, el Ministerio de Industria permitirá que los productos que ya se encuentren en España y continúen en stock puedan comercializarse hasta el 31 de diciembre. Teniendo en cuenta esta nueva fecha, a partir del 1 de enero de 2021 no se podrán vender en España aquellas mascarillas que no hayan completado el procedimiento de evaluación para obtener el marcado CE. Todas las mascarillas N95 o KN95 equivalentes a las FFP2 deberán tener este símbolo en regla.

You May Also Like