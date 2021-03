¿por qué se produce y cuáles son los tratamientos disponibles?

Cuando un hombre presente dolor al eyacular debe consultarlo de inmediato con un especialista, en este caso con un urólogo, así como cualquier problema relacionado con la próstata, según el doctor García Cruz: Cualquier hombre con síntomas de próstata tiene que consultar. Hay muchos síntomas relacionados con los problemas de próstata, algunos no son claros, y no pensamos en la próstata. Pero, por ejemplo, un síntoma precoz de problemas de próstata es cuando terminas de orinar y se te caen gotas. Se piensa que es incontinencia ese goteo postmiccional, pero en realidad es un síntoma precoz de problemas de próstata”.

