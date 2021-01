Por qué se han puesto de moda los humidificadores y sus beneficios

¿Y tú? ¿Aún no has probado un humidificador para tu casa? Te animamos a que lo hagas, porque como ves, los beneficios para nuestra salud y el ambiente del hogar son mucho.

Estudios científicos han demostrado que las personas que usan humidificadores a diario en sus hogares, reducen el riesgo de padecer gripes y resfriados. ¿Por qué? Porque c uando la humedad se eleva del 40 % las partículas de estos virus se desactivan y no tienen poder .

