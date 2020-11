¿Por qué se fusionan BBVA y Sabadell? La España que se encamina hacia el “duopolio bancario”

Tras este movimiento del BBVA, Lladós no duda en apuntar que “ todos los ojos ahora se vuelven al Santander”. Y es que las nuevas entidades fusionadas casi doblarían el tamaño de la banca que dirige Ana Botín, algo que seguramente no se quedará así. “Pero hay que darle tiempo”, agrega.

El movimiento de BBVA probablemente responda también, según Garvías, a “un paso para salvar los muebles , no sé si del Sabadell, del BBVA o de los propios gestores para sobrevivir: estamos en un entorno de o comes o te comen”.

