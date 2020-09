¿por qué se están desaconsejando su uso en los centros de salud?

El motivo no es un mal funcionamiento de este tipo de mascarilla, sino que expira la autorización que permitía su venta : la Resolución de 23 de abril de 2020 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre los equipos de protección individual, para la comercialización de equipos de protección con un nivel adecuado de seguridad según los requisitos marcados por los reglamentos de la UE, aunque no se hubieran efectuado completamente los procedimientos de evaluación.

No obstante, las mascarillas de tela no son las únicas en el punto de mira. Las KN95, que mucha gente utiliza, dejarán de estar a la venta, aunque podrán seguir utilizándose .

