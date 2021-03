¿Por qué se está alargando en España el tiempo de estancia en las UCI de los enfermos con coronavirus?

Por tanto, si ahora llegara una nueva ola, los hospitales estarían con las UCIs más llenas que en las anteriores, lo que podría llegar a saturarlas de nuevo. “Si ahora hay un aumento nos va a coger con las UCIs llenas. Pero no llenas de paciente agudo, nos va a pillar con las UCIs llenas de esos pacientes que no habíamos podido sacar de la tercera ola, e incluso alguno de la segunda ola todavía”, asevera Ricard Ferrer, señalando que todavía están dedicando mucho tiempo en los hospitales a terminar de paliar con los estragos de los últimos picos de la pandemia.

