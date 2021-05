¿Por qué se broncea el cuerpo a trozos? Factores que influyen en la melanina de tu piel

¿Cuántas veces has notado como unas partes del cuerpo se broncean y otras no? ¿O unas tardan menos que otras? En primer lugar, no todas las personas reaccionan igual ante la exposición solar al depender de la pigmentación de la piel.

En este sentido, cuando la piel se expone a los rayos UVA, que no penetran directamente, nuestra dermis intenta protegerse “produciendo más melanina, el pigmento de la piel que la vuelve más oscura” , explican en MedlinePlus. Este proceso es lo que se conoce como bronceado, por lo que realmente no es algo saludable al producirse un daño en la piel.

