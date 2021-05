¿Por qué se bloquean las cuentas bancarias cuando alguien muere? ¿Cómo puedo disponer del dinero del familiar?

No obstante, se continúan pagando los recibos domiciliados, los pagos se siguen haciendo. Y también se permiten hacer ingresos, cubrir pagos futuros y que la cuenta no quede en descubierto y, por tanto, se devuelvan los recibos.

La entidad bancaria no debe proporcionar información alguna sobre los saldos del difunto ni del estado de las cuentas bancarias hasta que no se le demuestre quién tiene derecho a la herencia.

