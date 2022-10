¿Por qué salen granos cerca de la nariz?

El tratamiento dermatológico del acné en la actualidad es un éxito y no hay necesidad de que nadie sufra a consecuencia de este problema. Los dermatólogos conocemos perfectamente el desarrollo de esta patología y como erradicarla. Contamos con medicamentos (Isotretinoína oral como fármaco relevante) y terapias (Terapia Fotodinámica, Láser, etc) de altísima eficacia y aunque su manejo es totalmente personalizado estamos excelentemente formados para poner la solución más adecuada a cada caso.

