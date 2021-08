por qué renunció a la mitad de su salario

Hoy en día, no estoy tan seguro de ello. Ahora creo que la idea de conducir los destinos del club de sus amores sigue impulsándole. No olvidemos que Piqué fue responsable directo de asegurar la cifra cercana a los €250 millones del patrocinio de la empresa japonesa de comercio electrónico Rakuten al Barcelona. Algo meritorio. Si Piqué se convierte, de hecho, en presidente del FC Barcelona, imagino que ocurrirá dentro de un tiempo considerable y contra las recomendaciones de la mayoría de sus confidentes más íntimos. A pesar de ello, la evidencia reciente nos demuestra que probablemente haría un mejor trabajo de lo que han sido capaces Sandro Rosell, Josep María Bartomeu y la actual versión de Joan Laporta (todos juntos).

También les mentiría si no les confieso, una vez más, que formé parte del incidente más tristemente célebre de la carrera de Piqué, el recordado “recorte de mallas” tras la final del Mundial 2010, en las entrañas del estadio Soccer City de Johannesburgo. Un empleado maleducado y criticón mintió sobre el sitio donde escondieron las redes utilizadas durante el partido, y no sólo le negó al central español la oportunidad de recortar y guardar así fuera una pequeña parte de la red, sino que también se burló de él.

De muchas formas, Piqué me recuerda a Six Alex Ferguson, quien fuera su entrenador en el Manchester United. Durante toda su brillante carrera, “Fergie” siempre estuvo consciente de que su habilidad innata para confrontar problemas amenazantes, crear un plan para superarlos y atacar ferozmente tras haber hecho todos los cálculos posibles e imaginables de sus consecuencias, le puso constantemente en un nivel superior al de los más voraces técnicos rivales en su liga doméstica.

De igual forma, un par de malos partidos, unos cuantos resultados negativos y una o dos noticias (veraces o no) en los medios, ¿y quién sabe si los mismos que cantaron “Piqué presidente” en la noche del domingo no le abuchearán a él y al resto de los jugadores que hicieron sacrificios en lo económico? Esto se discutió, se tomó en cuenta y se aceptó.

Piensen por un momento. Piqué hizo un gesto que probablemente, en meros términos económicos, no tiene precedentes en la historia del fútbol profesional; y no sólo para inscribir el contrato del delantero holandés. Además, lo hizo para darle suficiente tiempo para jugar contra los Txuri-Urdin en la primera noche en la que el Barça estuvo privado del genio de Messi. Entonces, gracias a una especie de karma universal, Memphis alza el balón justo hacia la trayectoria de Piqué, para que éste fuera capaz de despacharlo desbordando a Remiro dentro del área de La Real . Hollywood habría desestimado la trama, calificándola como demasiado improbable, excesivamente edulcorada.

