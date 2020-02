¿Por qué protesta el mundo?

Sobre los hombros de la clase media se ha puesto una carga excesiva. Su escape no puede ser hacia arriba, a no ser mediante una lotería o dedicándose a actos de corrupción y otras actividades ilícitas. Su único escape es hacia abajo, hacia la informalidad, renunciando a su estatus social, apartamento, carro, finquita, lote de playa, es decir, sometiéndose a una cruel pauperización para no hundirse en estrés y depresión.

