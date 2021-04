Por qué proteger el medio ambiente

Ante esta situación cada uno de nosotros puede contribuir a reducir su impacto, realizando las siguientes acciones, apagar las luces, cambiar a bombillas de ahorro de energía, desconectar aparatos electrónicos que no estés usando, reducir y reutilizar para evitar residuos, reducir minutos de ducha, reducir el consumo de carne y basar tu dieta en vegetales, comprar productos locales y de temporada, usar bolsas que no sean de plásticos para tus compras, reciclar productos de papel, plástico, vidrio y aluminio para evitar que los vertederos crezcan, utiliza transporte público y bicicletas. De todos nosotros depende manos a la obra.

Además, si no se actúa cuanto antes, se estima que los grados centígrados de la temperatura de la tierra aumentarán en 4,5 en 2100. Si continúan las políticas actuales aumentarán 3,6 grados, y si se actúa por lo decidido en las distintas Cumbres entre ellas la de París aumentarán en 2,7 grados. Los pronósticos de los expertos del IPCC (2015) sobre la subida del nivel del mar en 2100, (de no tomarse medidas inmediatas) oscilan entre un mínimo de 60 centímetros y hasta un máximo de 200cm, estas subidas supondrían que muchas ciudades y zonas costeras pudieran llegar a desaparecer, parcial o totalmente, en muchos países del mundo.

A cincuenta años del primer llamado a proteger el planeta, estamos frente a un problema epidemiológico mundial. Las poblaciones más desprotegidas también enfrentan el impacto del cambio climático, la hambruna, carencia de agua y enfermedades, y las plantas y los animales enfrentan todos los días la amenaza de extinguirse por la actividad humana. Ya no basta con una celebración del día de la tierra, ya lo que se tiene que hacer son acciones concretas y globalizadas, para de una vez por todas, mejorar la condición ambiental planetaria y al mismo tiempo despojarnos de los intereses y avaricias de países, de sistemas de gobiernos, de empresas, de personas y porque no acabar con la corrupción imperante y en un acuerdo global que anteponga el bien común de todos los seres humanos en aras de proteger nuestro planeta, para las futuras generaciones.

