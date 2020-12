“¿Por qué pone en riesgo su familia y antepone todo antes que dejar de ir a los bares?”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

PREGUNTA ¿Usted cree q con volundad se superan el estrés y la ansiedad sin ir a visitar a un psiquiatra?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Depende siempre de cómo esté cursando el estrés y la ansiedad. Del tiempo que lleva usted en esa situación, del grado de afectación, de las reacciones fisiológicas que está teniendo, de si ha habido algún desencadenante grave que esté en el origen de ese estrés…

A veces es suficiente con ayuda psicológica, pero hay casos que requieren también tratamiento farmacológico.

Lo que está claro es que cuando la persona lleva ya algunas semanas sin ser capaz de canalizar este estrés conviene que tenga ayuda terapéutica. En cualquier caso, en libros como ‘La Inutilidad del sufrimiento’ detallo las principales técnicas para superar cuadros de estrés y ansiedad.

Recuerde, la voluntad es importante, pero a veces se necesita ayuda profesional.

PREGUNTA Dos años conociéndonos, diez mil kilómetros que nos separaban, hasta que al fin nos vimos por primera vez. Hemos estado un año de convivencia. Al principio íbamos bien.

Hasta que ella empezó a cambiar su trato hacía mí. Entonces estoy a la espera de que todo sea como al principio, pero hoy la relacion es insostenible, estoy muy desilusionado, está claro que ella no soporta y que no valora nada de la relacion.

RESPUESTA DE LA EXPERTA A veces las expectativas son tan altas y el conocimiento en profundidad tan escaso que cuando te enfrentas a la realidad muchas relaciones se vienen abajo.

La convivencia es una prueba de fuego, hay mucho que ceder, pactar, acordar, dialogar… Con frecuencia es difícil que coincida lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecer con lo que esperamos de la otra persona.

Esas relaciones en la distancia pueden resultar poco realistas. Tendemos a idealizar a la otra persona y esperamos que las cosas funcionen casi por arte de magia.

Los principios no vuelven, cada etapa se vive de una forma distinta; si nos quedamos en la añoranza, difícilmente solucionaremos los problemas del presente.

Intenten dialogar y comunicar lo que sienten y lo que esperan con tacto, pero también con sinceridad, y no se empeñen en una relación que, quizás, hace tiempo terminó, al menos para uno de los integrantes de la pareja.

En el libro ‘Amar sin sufrir’ expongo las señales que nos indican que una relación ha llegado a su fin.

PREGUNTA Llevo años sin tener una respuesta a la pregunta que me hago casi cada día. Existen las adicciones al alcohol, tabaco, droga, etc. pero ¿existe la adicción a los locales (bares)?

¿Será porque está solo y allí encuentra compañía? No, no está solo. Tiene hogar y familia. ¿Será porque no tienes otras actividades? No, tiene otras actividades.

¿Será porque su pareja no es dialogante? No, su pareja es dialogante, inteligente, culta e informada. ¿Será porque no le dejan beber los vinos en casa? No, le dejan beber los vinos en casa.

¿Será porque el trabajo le abruma? No, ya no trabaja. ¿Será porque necesita de amigos? No, tiene amigos con los que va a caminar cada mañana.

Entonces ¿qué hace que una persona ponga en riesgo su familia, rompa con su pareja y anteponga todo antes que dejar de ir a los bares?

Sé que sin conocer a la persona será muy difícil una respuesta, pero me gustaría saber sus posibles hipótesis como experta en psicología.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Hay situaciones en que esos bares, locales… forman parte de la vida de una persona. Están unidos a recuerdos o situaciones presentes que resultan gratificantes.

A veces puede ser la sensación de libertad, de poder comportarse allí de forma genuina y natural; en otras ocasiones, es como si ese fuera un espacio y un tiempo que le pertenece a la persona, al que no quiere renunciar, que llena algún vacío que tuvo en su momento o que aún puede tener.

Por otra parte, cuando el hábito está muy instaurado, como parece ser este caso, recordemos que a numerosas personas les cuesta mucho cambiar sus hábitos y sustituirlos por otros nuevos; especialmente si no creen que deban hacerlo y lo viven más como una imposición que como una propuesta razonable.

A veces, las parejas pueden tirarse años discutiendo sobre estos temas sin encontrar una solución viable. En estos casos, con frecuencia, se requiere ayuda profesional para encontrar una salida, para conocer exactamente todo lo que implican esas visitas, todo lo que significan en la vida de esa persona, y de su pareja.

Estos hábitos y estas costumbres requieren mucha motivación para encontrar esa solución que tanto parece esconderse.