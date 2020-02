¿Por qué no tiene nombre todavía el nuevo coronavirus de Wuhan?

No obstante, dice que “hay razones por las que esto debería ser una prioridad” porque cuando no hay un nombre oficial, la gente puede acabar usando “términos como ‘virus de China’, y eso puede dar lugar a una respuesta negativa contra ciertas poblaciones”.

El nuevo coronavirus en Wuhan ha causado ya 564 muertos y 28.060 infectados desde que el 30 de diciembre de 2019 el Comité de Salud Municipal de la ciudad epicentro de la brote emitió un “aviso urgente por tratamiento de neumonía de causa desconocida”. El 31 de ese mes fue detectado el primer sospechoso. Desde ese día a hasta hoy, y temporalmente, a este virus se le ha llamado 2019-nCoV, siglas corresponden al nuevo (n) coronavirus (CoV) de 2019. Sin embargo, todavía no tiene un nombre propio y 2019-nCoV no tiene gancho, por eso no es recordado.

