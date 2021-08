¿Por qué no tengo ganas de sexo? Cómo abordar la falta de deseo

Aunque tampoco debemos obsesionarnos, pues, como recuerda Jordi Isidro, el deseo no es lineal ni tiene que estar presente en cada momento y etapa de nuestra vida, “una falta de deseo de unos días, semanas e incluso meses no es ningún problema y es algo normal en todos los seres humanos. A veces, se supone que todos tenemos que tener ganas y deseo las 24 horas del día y es absolutamente falso. Somos animales, tenemos nuestros ciclos sexuales , y épocas de más libido que otras”, apunta.

You May Also Like