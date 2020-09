"¿Por qué no te callas?", "es difícil hablar con este payaso"… las frases más comentadas del debate Trump-Biden

Cleveland (EE.UU.), 29 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó al hijo del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, de corrupción, ante lo que su rival perdió los papeles y le llamó “payaso”, aunque se disculpó de inmediato, en el debate entre ambos que tiene lugar este martes en Cleveland.”¿Por qué el alcalde de Moscú, su mujer, le dio a su hijo (Hunter) 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?”, preguntó Trump, candidato republicano a la reelección, ante lo que Biden aseguró que eso es “mentira”.El mandatario agregó: “No quiere contestar porque sabe que sé la verdad, su postura ha sido completamente mostrada”.Ante las acusaciones de Trump y sus múltiples interrupciones, Biden respondió: “Bueno, es difícil hablar con este payaso. Discúlpeme”. Asimismo, el exvicepresidente señaló: “Esto no es sobre mi familia o su familia, esto es sobre su familia, el pueblo estadounidense”.Y dirigiéndose a cámara zanjó que Trump “no quiere hablar de lo que necesitan” los estadounidenses.Trump volvió a agitar las sospechas de corrupción sobre Hunter Biden en otro momento del debate, cuando dijo que “fue expulsado del Ejército, fue expulsado sin honor”, ante lo que Biden protestó “no es cierto”.Trump continuó señalando que Hunter Biden “hizo una fortuna en Ucrania, en China”.Biden subrayó, por su parte, que su hijo “tuvo, como mucha gente, un problema con las drogas. Lo ha superado, lo ha solucionado”.”Ha trabajado en ello y estoy orgulloso de él”, afirmó.La discusión sobre Hunter Biden se acabó con la intervención del moderador, el periodista Chris Wallace, que solicitó poder hablar sobre otros asuntos de interés y avanzar en el debate.Trump salió absuelto en febrero de un juicio político en el Senado, después de que se diera a conocer una queja de inteligencia sobre una conversación telefónica en julio de 2019 entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski.En esa llamada, el estadounidense le pidió al ucraniano que investigara los negocios de Hunter Biden en el país europeo, que trabajó para la compañía ucraniana Burisma, con vistas a perjudicar a su padre. FUENTE: SEÑAL US TV POOL. SOLO USO EDITORIAL. CONTIENE DECLARACIONES DE DONALD TRUMP Y JOE BIDEN INCLUIDAS EN EL TEXTO. MÁS INFORMACIÓN

