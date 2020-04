Por qué no sabemos la verdadera tasa de mortalidad del coronavirus

Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades como los Institutos Nacionales de Salud anunciaron recientemente que comenzarían a usar pruebas de anticuerpos para ver qué proporción de la población de EU ya ha sido infectada. El Covid-19 puede resultar menos letal que las predicciones iniciales, con una tasa de mortalidad por infección de menos del 1 por ciento, como se sugiere en un editorial del 26 de marzo publicado en el New England Journal of Medicine por Anthony S. Fauci y H. Clifford Lane, ambos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y Robert R. Redfield, director de los CDC.

Según un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la “tasa de letalidad” del barco, que incluía solo a aquellos que mostraban síntomas, era del 2.6 por ciento, mientras que la “tasa de letalidad de la infección”, que incluía a aquellos que dieron positivo. sin embargo, permaneció asintomático, fue del 1.3 por ciento. (Un crucero, en el que las personas se encuentran en un espacio confinado, no es representativo de la situación más dinámica en las ciudades). El número conocido de casos de coronavirus en todo el mundo es de aproximadamente 2 millones, y al menos 127,000 de esos pacientes han muerto. Estados Unidos tiene aproximadamente 600,000 casos reportados y más de 25,000 muertes, la mayor cantidad en el mundo. Pero muchas personas infectadas con el virus no tienen síntomas, o solo leves, y no aparecen en el recuento oficial.

Determinar las tasas de mortalidad es especialmente desafiante en medio de una pandemia, mientras que las cifras son necesariamente fluidas. Según los epidemiólogos, las tasas de mortalidad basadas en la comparación de muertes, que son relativamente fáciles de contar, con las infecciones que no sobrestiman, casi con certeza, la verdadera letalidad del virus. Funcionarios de salud y epidemiólogos han estimado que hay de cinco a 10 personas con infecciones no detectadas por cada caso confirmado en algunas comunidades, y al menos una estimación sugiere que hay muchas más.

