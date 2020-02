¿Por qué no me dice ‘te quiero’?

¿Y si dice ‘te quiero’ pero esta declaración no es recíproca? El miedo a no sentirse correspondido o correspondida puede ser un factor importante para paralizar al otro a la hora de dar el paso. Hay personas que también pueden tener la creencia de que abrir su corazón puede conceder un poder absoluto al otro que le haga más vulnerable. El miedo al rechazo podría ser un golpe directo al orgullo de cualquiera.

Un trauma anterior con una ex pareja puede ser motivo más que suficiente para que cuando una persona se embarca en una nueva relación intente ser mucho más prudente y no abrir su corazón tan rápido aunque en el fondo lo desee. Habrá que respetar sus motivos y sus tiempos.

El hecho de que uno esté ansioso por recibir una declaración de amor no quiere decir que la otra persona tenga que sentirse obligada a hacerlo para corresponder este deseo. Hay que dar margen a la pareja para que tome esta decisión de forma madura, cuando se sienta lista y cómoda. De nada sirve coaccionarle ya que podría recibirse un mensaje que no es realmente sincero.

Cuando los miembros de la pareja no se encuentran en el mismo punto de enamoramiento y uno de ellos dice ‘te quiero’ siempre se produce un punto de inflexión o no retorno. Si el otro todavía no ha llegado al mismo nivel, probablemente se sienta desbordado por la situación y las expectativas que su enamorado o enamorada ha depositado en él/ella.

You May Also Like