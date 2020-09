¿Por qué no es dable a la Asamblea establecer denominaciones a instalaciones del Canal?

La iniciativa de injerir en el Canal de Panamá pareciera también entretejer una sutileza, y no es por el hecho de querer denominar las instalaciones del Canal de Panamá con los precitados nombres, sino por dar lugar a un intento de intromisión en materia de naturaleza regulatoria y de políticas, imponiendo denominaciones a instalaciones operativas del Canal de Panamá mediante una ley, desconociendo o pasando por encima de normas constitucionales fundamentales de carácter preceptivo, entre ellas, las que establecen que a la Autoridad del Canal de Panamá le corresponde privativamente la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá y sus actividades conexas, con arreglo a las normas constitucionales y legales vigentes (entiéndase por éstas, la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997, por la cual se organiza la Autoridad del Canal de Panamá), y que el régimen contenido en el título constitucional del Canal de Panamá solo podrá ser desarrollado por leyes que establezcan normas generales (la ley orgánica de la ACP), correspondiendo a la Autoridad del Canal de Panamá reglamentar dichas materias. (Artículos 316 y 323 de la Constitución Política de la República de Panamá, desarrollados por la ley orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá).

